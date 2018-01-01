Беринчик – Кристобаль: видео трансляция вечера бокса в Броварах

Смотрите видео трансляцию поединков вечера бокса в Броварах 22 декабря.

В Броварах в ТРЦ Терминал состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine.

Главным поединком вечера станет бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем.

Полный список боев 22 декабря в Броварах:

Денис Беринчик (Украина) – Росеки Кристобаль (Филиппины)

Андрей Руденко (Украина) – Джон Волау (Великобритания)

Дмитрий Митрофанов (Украина) – Бека Муржикнели (Грузия)

Мишико Беселия (Грузия/Украина) – Кельвин Дотел (Испания)

Макс Бурсак (Украина) – Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан)