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Беринчик – Кристобаль: видео трансляция вечера бокса в Броварах

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Смотрите видео трансляцию поединков вечера бокса в Броварах 22 декабря.
Видео трансляция вечера бокса Беринчик – Кристобаль
Видео трансляция вечера бокса Беринчик – Кристобаль
K2 Promotions

В Броварах в ТРЦ Терминал состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine.

Главным поединком вечера станет бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем.

Полный список боев 22 декабря в Броварах:

Денис Беринчик (Украина) – Росеки Кристобаль (Филиппины)
Андрей Руденко (Украина) – Джон Волау (Великобритания)
Дмитрий Митрофанов (Украина) – Бека Муржикнели (Грузия)
Мишико Беселия (Грузия/Украина) – Кельвин Дотел (Испания)
Макс Бурсак (Украина) – Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан)

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Теги: бокс, Денис Беринчик, трансляция
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