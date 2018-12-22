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Ломаченко: Вы считаете, что я расскажу вам правду об Усике?

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Боец поведал о том, насколько хорошим кумом является Александр.
Ломаченко: Вы считаете, что я расскажу вам правду об Усике?

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции рассказал об отношениях с абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком, а также о семейных традициях.

"Когда у меня родился сын, то я продолжил традицию отца и также надел на него боксерские перчатки, как и он на меня. Я сомневаюсь, что повторится такая же история, вряд ли только из-за этого становятся чемпионами. Это было по традиции.

Хороший ли кум Александр Усик? Вы думаете, я сейчас скажу правду? [смеется] Крестный ребенка должен быть не просто знакомым, не просто человеком, который будет приезжать в гости и дарить подарки. Его основная цель — закалять и объяснять духовную жизнь. Я думаю, он справляется со своими обязанностями", - приводит слова Ломаченко vringe.com.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс
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Sancho-s    22.12.2018, 11:47
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Sancho-s
Правильно, пусть занимаются тем, что у них получается - спортом
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