Ломаченко: Вы считаете, что я расскажу вам правду об Усике?

Боец поведал о том, насколько хорошим кумом является Александр.

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко на пресс-конференции рассказал об отношениях с абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком, а также о семейных традициях.

"Когда у меня родился сын, то я продолжил традицию отца и также надел на него боксерские перчатки, как и он на меня. Я сомневаюсь, что повторится такая же история, вряд ли только из-за этого становятся чемпионами. Это было по традиции.

Хороший ли кум Александр Усик? Вы думаете, я сейчас скажу правду? [смеется] Крестный ребенка должен быть не просто знакомым, не просто человеком, который будет приезжать в гости и дарить подарки. Его основная цель — закалять и объяснять духовную жизнь. Я думаю, он справляется со своими обязанностями", - приводит слова Ломаченко vringe.com.