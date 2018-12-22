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Беринчик заинтриговал анонсом своего выхода на ринг

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Денис Беринчик обещает, что его выход в ринг будет даже ярче, чем сам бой.
Беринчик заинтриговал анонсом своего выхода на ринг

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик анонсировал свое яркое появление на ринге во время поединка против филиппинца Росеки Кристобаля за титул интернационального чемпиона по версии WBO.

"Зрителям могу пообещать, что помимо яркого бокса будет не менее яркий выход на ринг. Это будет компьютерный герой. Все его прекрасно знают, это персонаж компьютерной игры. Он порадует публику перед выходом на ринг", - заявил Беринчик в комментарии UA:Перший.

Напомним, что бой Беринчик - Кристобаль состоится на Ледовой Арене ТРЦ "Терминал" в Броварах в рамках турнира K2 Promotions Ukraine, который начнется в 18:00 по киевскому времени. На кону поединка будет стоять вакантный пояс Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

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Теги: Денис Беринчик, бокс
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Комментариев (1)
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Peyot    22.12.2018, 10:13
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Peyot
беренчик беспонтовый ему никогда не выйти на уровень Усика Ломы или Гвоздика... мы все прекрасно помним как он вяло сливал бои против руских когда нужно был оумереть в ринге но выиграть!
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