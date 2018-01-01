Чисора сделал оскорбительную надпись на трусах в адрес Уайта и спровоцировал драку
Британец разместил необычный текст на своем нижнем белье.
Британские боксере Дерек Чисора и Диллиан Уайт провели традиционную процедуру взвешивания, во время которой Дерек оскорбил своего соперника.
Чисора предстал перед публикой в трусах с язвительной надписью: "Диллиан, соси мой". Это вызвало смех в зале, однако этим дело не закончилось.
Дерек Чисора. Фото: Twitter Matchroom Boxing
После взвешивания между командами бойцов началась потасовка.
Видео с другого ракурса:
EXCLUSIVE: @DerekWarChisora was on the warpath backstage after today's weigh in 🥊— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 21 декабря 2018 г.
Sky customers book the fight here ► https://t.co/kvZ9YY9Juw
Non Sky customers book here ► https://t.co/3siY30LbiO pic.twitter.com/4xRpP1Pdb6
Отметим, что бой Уайт - Чисора посетит украинский боксер Александр Усик.
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