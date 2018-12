Чисора сделал оскорбительную надпись на трусах в адрес Уайта и спровоцировал драку

Британские боксере Дерек Чисора и Диллиан Уайт провели традиционную процедуру взвешивания, во время которой Дерек оскорбил своего соперника.

Чисора предстал перед публикой в трусах с язвительной надписью: "Диллиан, соси мой". Это вызвало смех в зале, однако этим дело не закончилось.



Дерек Чисора. Фото: Twitter Matchroom Boxing

После взвешивания между командами бойцов началась потасовка.

Видео с другого ракурса:

EXCLUSIVE: @DerekWarChisora was on the warpath backstage after today's weigh in 🥊



