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Чисора сделал оскорбительную надпись на трусах в адрес Уайта и спровоцировал драку

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Британец разместил необычный текст на своем нижнем белье.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
instagram.com/derekwarchisora/

Британские боксере Дерек Чисора и Диллиан Уайт провели традиционную процедуру взвешивания, во время которой Дерек оскорбил своего соперника.

Чисора предстал перед публикой в трусах с язвительной надписью: "Диллиан, соси мой". Это вызвало смех в зале, однако этим дело не закончилось.


Дерек Чисора. Фото: Twitter Matchroom Boxing

После взвешивания между командами бойцов началась потасовка.

Видео с другого ракурса:

Отметим, что бой Уайт - Чисора посетит украинский боксер Александр Усик.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Диллиан Уайт, взвешивание, драка, видео
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