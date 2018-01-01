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Уайт и Чисора прошли церемонию взвешивания накануне реванша

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В Лондоне состоялось взвешивание боксеров.
Диллиан Уайт и Дерек Чисора
Диллиан Уайт и Дерек Чисора
Matchroom Boxing

Перед боем супертяжеловесов Диллиана Уайта и Дерека Чисоры состоялась официальная церемония взвешивания.

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Как сообщает Matchroom Boxing, Чисора оказался почти на полкило легче своего оппонента. Его вес составил 111,6 кг, в то время как вес Уайта - 112 кг.

Вашему вниманию видео церемонии взвешивания:

Отметим, что поединок Уайт - Чисора состоится 22-го декабря в Лондоне на арене О2. В прошлом бою победу одержал Уайт раздельным решением судей.


Диллиан Уайт и Дерек Чисора. Фото: Matchroom Boxing

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик посетит бой Уайт - Чисора.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, взвешивание, реванш
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