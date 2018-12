Уайт и Чисора прошли церемонию взвешивания накануне реванша

Перед боем супертяжеловесов Диллиана Уайта и Дерека Чисоры состоялась официальная церемония взвешивания.

Как сообщает Matchroom Boxing, Чисора оказался почти на полкило легче своего оппонента. Его вес составил 111,6 кг, в то время как вес Уайта - 112 кг.

Вашему вниманию видео церемонии взвешивания:

WEIGH-IN & FACE OFF | @DillianWhyte vs @DerekWarChisora 💥💥



Do NOT miss this 🔥 #WhyteChisora2 pic.twitter.com/aiJ1RbNDQo