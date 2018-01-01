Уайт и Чисора прошли церемонию взвешивания накануне реванша
Перед боем супертяжеловесов Диллиана Уайта и Дерека Чисоры состоялась официальная церемония взвешивания.
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Как сообщает Matchroom Boxing, Чисора оказался почти на полкило легче своего оппонента. Его вес составил 111,6 кг, в то время как вес Уайта - 112 кг.
Вашему вниманию видео церемонии взвешивания:
WEIGH-IN & FACE OFF | @DillianWhyte vs @DerekWarChisora 💥💥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 21 декабря 2018 г.
Do NOT miss this 🔥 #WhyteChisora2 pic.twitter.com/aiJ1RbNDQo
Отметим, что поединок Уайт - Чисора состоится 22-го декабря в Лондоне на арене О2. В прошлом бою победу одержал Уайт раздельным решением судей.
Диллиан Уайт и Дерек Чисора. Фото: Matchroom Boxing
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик посетит бой Уайт - Чисора.
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