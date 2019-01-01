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Беринчик прошел процедуру взвешивания перед боем

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Украинец поборется за пояс WBO International.
Денис Беринчик и Росеки Кристобаль прошли процедуру взвешивания
Денис Беринчик и Росеки Кристобаль прошли процедуру взвешивания
instagram.com/time_boxing_ua/

Чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и филиппинский боксер Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели церемонию взвешивания перед боем за пояс WBO International.

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Как сообщает Time Boxing, вес украинца составил 61,2 кг, а его соперник показал вес 60,6 кг.

Поединок состоится в субботу, 22 декабря, в Броварах.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик собирается отправить соперника в нокаут ударом по печени.

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Теги: бокс, Денис Беринчик, WBO
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