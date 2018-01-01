Усик собирается посетить бой Уайт - Чисора

Топ-боксеры мира будут зрителями поединка.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик собирается посетить поединок Диллиана Уайта с Дереком Чисорой, который состоится 22 декабря.

Об этом рассказал известный британский промоутер Эдди Хирн.

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"Джошуа будет на бое, Александр Усик, Тони Белью и Джаррелл Миллер будут в зале. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри будут смотреть этот бой. Это поединок, который интересен всему дивизиону", приводит слова Хирна klitschko-brothers.com.