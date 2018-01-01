Переключиться на мобильную версию

Усик собирается посетить бой Уайт - Чисора

Комментариев: 0
Топ-боксеры мира будут зрителями поединка.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/lomus_17/

 Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик собирается посетить поединок Диллиана Уайта с Дереком Чисорой, который состоится 22 декабря.

Об этом рассказал известный британский промоутер Эдди Хирн.

Читай также: Усик рассказал, как Кроуфорду подарили шахматы с фигурками в стиле козаков

"Джошуа будет на бое, Александр Усик, Тони Белью и Джаррелл Миллер будут в зале. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри будут смотреть этот бой. Это поединок, который интересен всему дивизиону", приводит слова Хирна klitschko-brothers.com.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Тони Беллью, Джаррелл Миллер, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь