Льюис: Джошуа не хочет драться ни с Уайлдером, ни с Фьюри
Бывший чемпион мира считает, что британец не хочет выходить из зоны комфорта.
Экс-чемпион мира Леннокс Льюис заявил, что обладателю титула WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру следует договориться о проведении реванша с Тайсоном Фьюри, а не ожидать боя против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.
"Думаю, что Уайлдеру нужно договориться с Фьюри о незамедлительном реванше. А Джошуа подождет. Но же не хочет он ни с кем драться. Ни с Уйлдером, ни с Фьюри.
Я не верю в то, что Джошуа согласится на бой в США. Ему создали в Англии зону комфорта, он не желает из нее выходить, ведь его там оберегают", - цитирует Льюиса vRinge.com.
Ранее сообщалось, что Принц Уэльский наградил Джошуа Орденом Британской Империи.
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