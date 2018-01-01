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Льюис: Джошуа не хочет драться ни с Уайлдером, ни с Фьюри

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Бывший чемпион мира считает, что британец не хочет выходить из зоны комфорта.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Экс-чемпион мира Леннокс Льюис заявил, что обладателю титула WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру следует договориться о проведении реванша с Тайсоном Фьюри, а не ожидать боя против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

"Думаю, что Уайлдеру нужно договориться с Фьюри о незамедлительном реванше. А Джошуа подождет. Но же не хочет он ни с кем драться. Ни с Уйлдером, ни с Фьюри.

Я не верю в то, что Джошуа согласится на бой в США. Ему создали в Англии зону комфорта, он не желает из нее выходить, ведь его там оберегают", - цитирует Льюиса vRinge.com.

Ранее сообщалось, что Принц Уэльский наградил Джошуа Орденом Британской Империи.

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Теги: бокс, Леннокс Льюис, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Источник: vringe.com.

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