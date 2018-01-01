Промоутер Стивенсона опроверг информацию о том, что боксер вышел из комы

На данный момент никаких улучшений нет.

Промоутер бывшего чемпиона мира Адониса Стивенсона Ивон Мишель опроверг информацию о том, что канадский боксер вышел из комы.

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“На данный момент нет никаких улучшений. Возле него работает хорошая команда врачей, которая оценивает его состояние ежедневно. Ему до сих пор нужна механическая помощь, чтобы дышать. Врачи пока не дают никаких прогнозов, не говорят, чего ожидать“, - цитирует Мишеля BoxingScene.

Напомним, что после нокаута от Александра Гвоздика, Стивенсона госпитализировали, сделали операцию и ввели в состояние искусственной комы.