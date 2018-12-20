Усика признали боксером года по версии ESPN
Украинский боксер обошел своего соотечественника Василия Ломаченко.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN.
В нынешнем году украинец выиграл три боя (против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью), стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, завоевал титул абсолютного чемпиона и защитил звания.
Соперниками Усика в этой номинации были Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Энтони Джошуа и Морис Хукер.
Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко номинированы на звание боксера года по версии BWAA.
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