Усика признали боксером года по версии ESPN

Украинский боксер обошел своего соотечественника Василия Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN.

В нынешнем году украинец выиграл три боя (против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью), стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, завоевал титул абсолютного чемпиона и защитил звания.

Соперниками Усика в этой номинации были Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Энтони Джошуа и Морис Хукер.

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко номинированы на звание боксера года по версии BWAA.