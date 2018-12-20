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Усика признали боксером года по версии ESPN

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Украинский боксер обошел своего соотечественника Василия Ломаченко.
Александр Усик
Александр Усик
www.standard.co.uk

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN.

В нынешнем году украинец выиграл три боя (против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью), стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, завоевал титул абсолютного чемпиона и защитил звания.

Соперниками Усика в этой номинации были Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Энтони Джошуа и Морис Хукер.

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко номинированы на звание боксера года по версии BWAA.

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Теги: бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко
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Источник: ESPN

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