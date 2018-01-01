Принц Уэльский наградил Джошуа Орденом Британской империи

Боксер посетил официальную церемонию в Букингемском дворце.

Чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа вручили Орден Британской империи.

Почетный знак отличия за достижения в спорте боксер получил лично из рук Принца Уэльского Чарльза Виндзора в Букингемском дворце.

Энтони Джошуа и Принц Чарльз www.standard.co.uk

Орден Британской империи - рыцарский орден, созданный в 1917 году. Это самый младший орден в британской наградной системе, при этом в нем состоит наибольшее число членов.