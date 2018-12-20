Усик: В следующем году Ломаченко станет абсолютным чемпионом

Александр Усик считает, что в будущем году Василий сумеет объединить все пояса.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) считает, что его друг Василий Ломаченко (12-1, 9 КО), который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO, сможет стать абсолютным чемпионом к концу 2019 года.

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"Пускай люди оценивают свои выступления, а не Василия Анатольевича. Да, он высоко поднял планку. То, что я увидел в бою с Педрасой, так это то, что как только Василий подстраивался под манеру Педрасы и попадал пару раз, тот менял стойку.

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Насколько я знаю, Вася готовился конкретно к левше. Понятно, что он может подстроиться, потому что высочайшего класса спортсмен. Но бой прошел великолепно. То, сколько действий приходилось Васе делать, чтобы наносить удары. Из-за этого мне кажется, что это отличнейший поединок.

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Думаю, что Вася может подняться в весе. Конкретно он - может. Но на данный момент нужно ему это или нет, как он на это смотрит? Сейчас он завоевал еще один пояс. В следующем году, думаю, дай Бог, он соберет все", – сказал Усик в интервью VideoBoxing.

Ранее Александр Усик рассказал об игре в шахматы с Теренсом Кроуфордом, а также поделился мнением относительно госпитализации Адониса Стивенсона после боя с Гвоздиком.