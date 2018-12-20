Усик считает, что в ситуации со Стивенсоном виновата медицина в Канаде

В Канаде не проводят осмотр головы перед боями.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал ситуацию с Адонисом Стивенсоном, которая случилась после его боя с украинцем Александром Гвоздиком.

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"В этом виновата медицина, ведь в Канаде нет обязательного осмотра головы, как это делают в США, Англии и даже у нас. Раз в полгода ты обязательно должен быть с документом. Насколько мне известно, там такого нет.

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Адонис, вроде бы, несколько лет подряд не делал этого. И рефери какой хладнокровный был. Саша начал его забивать, а я со спаррингов знаю, какой у него удар. Видно, что Гвоздик переживает по этому поводу. Это случайность, которая могла бы произойти и в другую сторону. Дай Бог, чтобы с Адонисом все было хорошо.

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Замечательный парень, семьянин, отец. Очень бы хотелось, чтобы с ним все было хорошо на самом деле. Так случается. Это даже не бокс, просто так сошлись звезды", – рассказал украинец в интервью в интервью VideoBoxing.

Напомним, после нокаута в 11-м раунде от Александра Гвоздика Адониса Стивенсона госпитализировали, после этого сделали серьезную операцию и ввели в искусственную кому.

По последним данным Стивенсон наконец-то пришел в себя, однако часть его тела все еще парализована.