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Усик считает, что в ситуации со Стивенсоном виновата медицина в Канаде

Комментариев: 4
В Канаде не проводят осмотр головы перед боями.
Александр Усик и Александр Гвоздик
Александр Усик и Александр Гвоздик
instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал ситуацию с Адонисом Стивенсоном, которая случилась после его боя с украинцем Александром Гвоздиком.

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"В этом виновата медицина, ведь в Канаде нет обязательного осмотра головы, как это делают в США, Англии и даже у нас. Раз в полгода ты обязательно должен быть с документом. Насколько мне известно, там такого нет.

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Адонис, вроде бы, несколько лет подряд не делал этого. И рефери какой хладнокровный был. Саша начал его забивать, а я со спаррингов знаю, какой у него удар. Видно, что Гвоздик переживает по этому поводу. Это случайность, которая могла бы произойти и в другую сторону. Дай Бог, чтобы с Адонисом все было хорошо.

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Замечательный парень, семьянин, отец. Очень бы хотелось, чтобы с ним все было хорошо на самом деле. Так случается. Это даже не бокс, просто так сошлись звезды", – рассказал украинец в интервью в интервью VideoBoxing.

Напомним, после нокаута в 11-м раунде от Александра Гвоздика Адониса Стивенсона госпитализировали, после этого сделали серьезную операцию и ввели в искусственную кому.

По последним данным Стивенсон наконец-то пришел в себя, однако часть его тела все еще парализована.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон, Александр Усик
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.12.2018, 12:48
Оценка:  0
гость
Пояса ваши сейчас ребята почти ничего не значат. Вот Усик имеет четыре пояса а заработка нет. 4 лимона по сравнению с трёх стами лимонами. которые зарабатывал Мейвезер с Паком за один бой . совсем ничего..Так что работать нужно.
ВАТУсик  (аноним)  20.12.2018, 12:09
Оценка:  +3
ВАТУсик
А у мине вата в голове... А ? Будет все четенько, Поветкин пабидит... А еще я головой кушаю, и никого не слушаю... Мишка, водка, балалайка, да родимые березки, да сибирские морозы)))).
гость  (аноним)  20.12.2018, 11:54
Оценка:  +1
гость
ватный ..дик ваш усик
sv_sim    20.12.2018, 12:00
Оценка:  -2
sv_sim
Стоя перед ним, смог бы такое повторить? ))))
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