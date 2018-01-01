Беринчик рассчитывает отправить Кристобаля в нокаут ударом по печени

Денис Беринчик рассказал, как планирует выиграть у своего соперника.

Чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) в Stories на своей страничке в Instagram прокомментировал предстоящий бой с филлипинским боксером Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

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"Осталось всего пару дней до взвешивания, до боя, где я буду раздавать всем люлей. Я думаю, что будет нокаут, зрелищный нокаут ударов по печени", - сказал Беринчик.

Напомним, уже 22 декабря в Броварах Денис Беринчик проведет бой за пояс WBO International.