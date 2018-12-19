Переключиться на мобильную версию

Усик рассказал, как Кроуфорду подарили шахматы с фигурками в стиле козаков

Комментариев: 0
Александр Усик рассказал о том, как сыграл с Теренсом Кроуфордом в шахматы.
Теренс Кроуфорд и Александр Усик
Теренс Кроуфорд и Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал об игре в шахматы с обладателем пояса WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

Читай также: Усик - боксер с наибольшим финансовым потенциалом по версии Forbes

“Мы приехали в Нью-Йорк и мне говорят, что партию можно сыграть с Теренсом, хайпануть. Там какой-то британский журнал хочет пообщаться и можно сыграть в шахматы. А я в них вообще ноль.  

Кстати, эти шахматы – подарок Теренсу, украинский. Они ручной работы, все фигурки сделаны в стиле козаков. Очень красивые шахматы.

Он хорошо играет. Но я не могу определить, потому что я – 0. Думаю, что Александр Гвоздик вообще у всех бы выиграл“, – сказал Усик в интервью VideoBoxing.


Шахматы, которые подарили Кроуфорду. Фото: Facebook Александра Усика

Ранее Александр Усик рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Теренс Кроуфорд, фото, шахматы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь