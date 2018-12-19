Усик рассказал, как Кроуфорду подарили шахматы с фигурками в стиле козаков

Александр Усик рассказал о том, как сыграл с Теренсом Кроуфордом в шахматы.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал об игре в шахматы с обладателем пояса WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

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“Мы приехали в Нью-Йорк и мне говорят, что партию можно сыграть с Теренсом, хайпануть. Там какой-то британский журнал хочет пообщаться и можно сыграть в шахматы. А я в них вообще ноль.

Кстати, эти шахматы – подарок Теренсу, украинский. Они ручной работы, все фигурки сделаны в стиле козаков. Очень красивые шахматы.

Он хорошо играет. Но я не могу определить, потому что я – 0. Думаю, что Александр Гвоздик вообще у всех бы выиграл“, – сказал Усик в интервью VideoBoxing.



Шахматы, которые подарили Кроуфорду. Фото: Facebook Александра Усика

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