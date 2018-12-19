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Усик - боксер с наибольшим финансовым потенциалом по версии Forbes

Комментариев: 4
Журнал с мировым именем оценил финансовый потенциал украинского чемпиона.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Всемирно известный журнал Forbes опубликовал рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом, который возглавил украинец Александр Усик.

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Издание оценило возможную прибыль спортсменов от боев в 2019 году. По мнению журнала, Усик не сможет получить более высокие гонорары в тяжелом весе, а это около 4-5 миллионов долларов. Однако если наш чемпион перейдет в супертяжи, то в случае завоевания чемпионского титула может претендовать на гонорары, какие получают Энтони Джошуа и Сауль Альварес.

Боксеры с наибольшим финансовым потенциалом по версии Forbes:

1. Александр Усик
2. Хайме Мунгиа
3. Джаррелл Миллер
4. Реджис Прогрейс
5. Теофимо Лопес

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик номинирован на звание Боксера года по версии Ассоциации журналистов Америки, которые пишут о боксе.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.12.2018, 20:12
Оценка:  0
гость
19-26 и 19-24 ты шо нюхаешь черт не городской?
Jim Beam  (аноним)  19.12.2018, 19:54
Оценка:  +3
Jim Beam
И если даже гипотетически он выйдет в ринг, он будет быстро нокаутирован в скрепный подбородок))))). Ничего, Онуфрий успокоит чадо, наградит еще разок... ))))).
Jim Beam  (аноним)  19.12.2018, 19:26
Оценка:  +2
Jim Beam
Я вообще не вижу Усика в супер тяжелом весе.
Антибес    19.12.2018, 19:08
Оценка:  0
Антибес
Расскажите эти сказки Майвезеру и Пакьяо,которые никогда не выступали в супертяжёлом весе,но при этом зарабатывали за свои бои шальные деньги...
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