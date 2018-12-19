Усик - боксер с наибольшим финансовым потенциалом по версии Forbes

Журнал с мировым именем оценил финансовый потенциал украинского чемпиона.

Всемирно известный журнал Forbes опубликовал рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом, который возглавил украинец Александр Усик.

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Издание оценило возможную прибыль спортсменов от боев в 2019 году. По мнению журнала, Усик не сможет получить более высокие гонорары в тяжелом весе, а это около 4-5 миллионов долларов. Однако если наш чемпион перейдет в супертяжи, то в случае завоевания чемпионского титула может претендовать на гонорары, какие получают Энтони Джошуа и Сауль Альварес.

Боксеры с наибольшим финансовым потенциалом по версии Forbes:

1. Александр Усик

2. Хайме Мунгиа

3. Джаррелл Миллер

4. Реджис Прогрейс

5. Теофимо Лопес

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик номинирован на звание Боксера года по версии Ассоциации журналистов Америки, которые пишут о боксе.