Ломаченко: Выйти на пик формы можно лишь полностью себя убив

Василий Ломаченко рассказал о том, как выходит на пик формы в преддверии своих поединков.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в интервью YouTube-каналу Трендец рассказал о том, как он достигает пика своей формы.

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"Пик формы можно сравнить с птицей феникс, которая себя сжигает и возрождается из пепла. Тоже самое и спортсмен. Для того, чтобы выйти на пик формы, тебе нужно полностью себя убить, нужно себя сжечь, ты должен эмоционально и физически сгореть.

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После этого ты плавно выходишь на пик, постепенно сбавляешь нагрузку, ты начинаешь возрождаться, в тебе начинает строится боевая машина, которая стрельнет определенного числа", - сказал Ломаченко.

Ранее Василий Ломаченко признался, что организовывать бой в Украине - не выгодно в финансовом плане.