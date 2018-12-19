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Усик и Ломаченко номинированы на звание боксера года по версии BWAA

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Ассоциация журналистов Америки назвала список претендентов на награду.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, а также абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вошли в пятерку номинантов на звание “Боксер 2018 года“ по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

Среди конкурентов украинцев чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер, чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсиа и чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что Анатолий Ломаченко стал лучшим тренером года по версии Sports Illustrated.

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Теги: бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Jim Beam  (аноним)  19.12.2018, 11:38
Оценка:  +2
Jim Beam
Alexander Usik Vatnik of the Year !!!! ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((.
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