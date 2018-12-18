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Стало известно имя следующего соперника Уайта

Комментариев: 2
Александр Усик точно в ближайшее время не сразится с британцем.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер Диллиан Уайт, выступающий в супертяжелом дивизионе, назвал имя своего следующего соперника.

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"Поветкин - очень хороший и сильный соперник, но у меня есть план для его победы. Мне нужен сильный удар, и тогда я просто изобью его. Именно с ним я буду драться в следующем бою.

Я только что сообщил ему об этом. И он ответил, что согласен провести свой следующий бой со мной. А промоутер Эдди Хирн заявил, что займется организацией нашего поединка", - приводит слова Уайта BoxingScene.

Напомним, ранее Эдди Хирн называл Диллиана Уайта одним из возможных соперников украинского боксера Александра Усика.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Александр Поветкин
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Комментариев (2)
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Поветкин  (аноним)  18.12.2018, 16:19
Оценка:  +1
Поветкин
Мой разработанный пуканчик готов принять громадный член Диллиана.
Peyot    18.12.2018, 16:08
Оценка:  +1
Peyot
пипеткин чуть не умер в бою с джошуа а теперь они егео еще и под Уайта кидают... санечку решили совсем изкалечить за деньги!
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