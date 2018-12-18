Рефери боя Гвоздик - Стивенсон пережил стресс и потерял 5 кг

Арбитр старадает бессонницей.

Рефери поединка между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном Майкл Гриффин рассказал, что болезненно переживал результаты боя.

Напомним, канадец проиграл украинцу и пережил тяжелые последствия, в результате которых его ввели в искусственную кому.

“Я пересматривал этот бой снова и снова, по крайней мере, сто раз. Все тогда происходило так быстро. Я имел дело с левшей против правши, и мне всегда было трудно иметь открытый угол, чтобы вмешаться. В один момент я увидел, что Стивенсон больше не может защищаться.

Я потерял аппетит, я потерял более 5 килограмм с тех пор. Каждую ночь я просыпаюсь в 4 часа утра и в моем воображении мелькают моменты этого боя“, - цитирует Гриффина Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Стивенсон впервые после боя пришел в себя.