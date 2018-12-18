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Рефери боя Гвоздик - Стивенсон пережил стресс и потерял 5 кг

Комментариев: 1
Арбитр старадает бессонницей.
Гвоздик - Стивенсон
Гвоздик - Стивенсон
www.premierboxingchampions.com

Рефери поединка между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном Майкл Гриффин рассказал, что болезненно переживал результаты боя.

Напомним, канадец проиграл украинцу и пережил тяжелые последствия, в результате которых его ввели в искусственную кому.

“Я пересматривал этот бой снова и снова, по крайней мере, сто раз. Все тогда происходило так быстро. Я имел дело с левшей против правши, и мне всегда было трудно иметь открытый угол, чтобы вмешаться. В один момент я увидел, что Стивенсон больше не может защищаться. 

Я потерял аппетит, я потерял более 5 килограмм с тех пор. Каждую ночь я просыпаюсь в 4 часа утра и в моем воображении мелькают моменты этого боя“, - цитирует Гриффина Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Стивенсон впервые после боя пришел в себя.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Поветкин  (аноним)  18.12.2018, 13:21
Оценка:  +3
Поветкин
Я тоже худею. Когда меня имеют несколько казахов в пуканчик и ротик.
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