Анатолий Ломаченко - лучший тренер года по версии Sports Illustrated
Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года в боксе по версии авторитетного издания Sports Illustrated.
Тренер удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных.
Ломаченко-старший является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.
He prefers to stay low key, but ‘Papachenko’ is racking up champions and admirershttps://t.co/a2dpw2ZH04 pic.twitter.com/Um1NnJYryK— Sports Illustrated (@SInow) 17 декабря 2018 г.
Боксеры под руководством Анатолия Ломаченко победили во всех своих поединках в 2018 году.
Так, Василий Ломаченко сначала победил Хорхе Линареса, а потом в объединительном бою выиграл у Хосе Педрасы.
Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, а позже - над Тони Беллью.
Еще один украинский боксер Александр Гвоздик триумфовал в поединке против Адониса Стивенсона.
Украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик - боксером года, а Анатолий Ломаченко - тренером года.
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