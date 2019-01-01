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Анатолий Ломаченко - лучший тренер года по версии Sports Illustrated

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Под руководством "Папаченко" боксеры победили во всех своих поединках в этом году.
Василий и Анатолий Ломаченко
Василий и Анатолий Ломаченко
heavy.com

Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года в боксе по версии авторитетного издания Sports Illustrated.
Тренер удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных. 

Ломаченко-старший является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

Боксеры под руководством Анатолия Ломаченко победили во всех своих поединках в 2018 году.

Так, Василий Ломаченко сначала победил Хорхе Линареса, а потом в объединительном бою выиграл у Хосе Педрасы. 

Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, а позже - над Тони Беллью.

Еще один украинский боксер Александр Гвоздик триумфовал в поединке против Адониса Стивенсона.

Украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик - боксером года, а Анатолий Ломаченко - тренером года.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик
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Источник: www.si.com

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