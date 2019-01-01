Анатолий Ломаченко - лучший тренер года по версии Sports Illustrated

Под руководством "Папаченко" боксеры победили во всех своих поединках в этом году.

Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года в боксе по версии авторитетного издания Sports Illustrated.

Тренер удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных.

Ломаченко-старший является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

He prefers to stay low key, but ‘Papachenko’ is racking up champions and admirershttps://t.co/a2dpw2ZH04 pic.twitter.com/Um1NnJYryK — Sports Illustrated (@SInow) 17 декабря 2018 г.

Боксеры под руководством Анатолия Ломаченко победили во всех своих поединках в 2018 году.

Так, Василий Ломаченко сначала победил Хорхе Линареса, а потом в объединительном бою выиграл у Хосе Педрасы.

Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, а позже - над Тони Беллью.

Еще один украинский боксер Александр Гвоздик триумфовал в поединке против Адониса Стивенсона.

Украинцы собрали все награды издания Sports Illustrated в 2018 году. Василий был признан лучшим боксером мира в рейтинге Р4Р, Александр Усик - боксером года, а Анатолий Ломаченко - тренером года.