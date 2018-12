Анатолий Ломаченко - лучший тренер года по версии Sports Illustrated

Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года в боксе по версии авторитетного издания Sports Illustrated.

Тренер удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных.

Ломаченко-старший является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

He prefers to stay low key, but ‘Papachenko’ is racking up champions and admirershttps://t.co/a2dpw2ZH04 pic.twitter.com/Um1NnJYryK