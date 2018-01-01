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Бой Малиновского отменили из-за травмы украинца

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Боксер повредил ребра.
Олег Малиновский
Олег Малиновский
RingSide24

Украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО) сообщил, что его защита титула чемпиона Европы в полулегком весе по версии WBO не состоится в эту субботу, как было запланировано, так как он получил травму ребер.

“Дорогие друзья и вcе, кто меня поддерживает, в следующую субботу я должен был защищать свой титул, о на одном из спаррингов я получил досадную травму нескольких ребер. Врачи категорически запретили мне продолжать подготовку. Конечно, я расстроился, так как одержав победу в этом поединке, я бы мог стать обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира. Я восстановлюсь и приложу максимум усилий, чтобы достичь своей цели.

22 декабря я приглашаю вас прийти и вместе со мной поддержать Дениса Беринчика. Он перебывает в отличной форме и покажет красивый бой. До встречи“, - сказал Малиновский.

Напомним, в субботу, 22 декабря Денис Беринчик встретится с Росеки Кристобалем за титул WBO International.

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Теги: бокс, Олег Малиновский, Денис Беринчик
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Источник: www.facebook.com

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