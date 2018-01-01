Ломаченко: Сложно будет организовать бой в Украине
Боксер признался, что организация поединка в Украине не выгодна.
Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, когда он будет биться в Украине.
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“Сложно будет это организовать. У меня контракт подписан с американской компанией, они платят мне зарплату, а проводить поединок в Украине не выгодно. Поэтому будет сложно“, - сказал украинец на пресс-конференции в Киеве.
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