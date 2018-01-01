Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Сложно будет организовать бой в Украине

Комментариев: 0
Боксер признался, что организация поединка в Украине не выгодна.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
wdef.com

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, когда он будет биться в Украине.

Читай также: Ломаченко: Переход в в UFC - интересная идея

“Сложно будет это организовать. У меня контракт подписан с американской компанией, они платят мне зарплату, а проводить поединок в Украине не выгодно. Поэтому будет сложно“, - сказал украинец на пресс-конференции в Киеве.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.facebook.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь