Ломаченко: Сложно будет организовать бой в Украине

Боксер признался, что организация поединка в Украине не выгодна.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, когда он будет биться в Украине.

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“Сложно будет это организовать. У меня контракт подписан с американской компанией, они платят мне зарплату, а проводить поединок в Украине не выгодно. Поэтому будет сложно“, - сказал украинец на пресс-конференции в Киеве.