Ломаченко: Переход в UFC - интересная идея

Украинский боксер заявил, что у него есть свой вид спорта.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко прокомментировал возможность своего боя против Конора Макгрегора в UFC.

“Честно говоря, это очень интересная идея, но я не буду этого делать. У меня есть свой вид спорта, а кому-то что-то доказывать в их спорте неинтересно.

А по поводу Макгрегора, я не хочу хайповать, сказать что-то и какую-то популярность от этого поиметь“, - сказал украинец на пресс-конференции в Киеве.

Ранее стало известно, что Хирн отправил Ломаченко предложение о бое с самым крупным гонораром в карьере боксера.