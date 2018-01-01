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Ломаченко: Переход в UFC - интересная идея

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Украинский боксер заявил, что у него есть свой вид спорта.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко прокомментировал возможность своего боя против Конора Макгрегора в UFC.

“Честно говоря, это очень интересная идея, но я не буду этого делать. У меня есть свой вид спорта, а кому-то что-то доказывать в их спорте неинтересно.

А по поводу Макгрегора, я не хочу хайповать, сказать что-то и какую-то популярность от этого поиметь“, - сказал украинец на пресс-конференции в Киеве.

Ранее стало известно, что Хирн отправил Ломаченко предложение о бое с самым крупным гонораром в карьере боксера.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Конор Макгрегор, UFC
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Источник: www.facebook.com

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