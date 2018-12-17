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Американский проспект считает, что Дэвис побьет Ломаченко

Комментариев: 1
Райан Гарсия поделился мнением о шансах Джервонты Дэвиса в бою против Василия Ломаченко.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Американский проспект второго полулегкого веса Райан Гарсия оценил шансы действующего обладателя титула WBA Super во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса в поединке против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко. 

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"Я чувствую, что Джервонта побьет Ломаченко. Василий на самом деле хорош. Он ломает тебя своим темпом. У него нет тяжелых ударов, в этом нет секрета. Он не бьет очень сильно, но его темп действительно высок, и он принуждает боксеров сдаваться. Его можно ударить, вы видели это.

Если Джервонта ударит вас, вам это не понравится. Ломаченко нужно отвечать Джервонте с той же силой. Нельзя просто принять удары, а то Джервонта просто переедет его, как танк", - цитирует Гарсию vRinge.com.

Напомним, что Василий Ломаченко назвал Джервонту Дэвиса "парнем, который много говорит" и выразил желание провести с ним бой.

Ранее сообщалось, когда украинец проведет следующий бой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
SEMPENTY    17.12.2018, 13:59
Оценка:  +2
SEMPENTY
Ну да еще Джервонта не получал по морде....)))
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