Джошуа признался, что умоляет Уайлдера провести бой

Британец рассказал о переговорах с американцем.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что планирует стать абсолютным чемпионом мира в своей категории, однако этому мешает американец Деонтей Уайлдер.

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“Никаких игр, я хочу драться с Уайлдером. Признаюсь, что я уже буквально умоляю его выйти со мной в ринг. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира.

Мне нужен этот поединок, поэтому да, все, что мне остается - это умолять его“, - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа забронировал стадион Уэмбли для боя с Деонтеем Уайлдером.

Отмечалось, что американец хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри, поединок которых завершился вничью.