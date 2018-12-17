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Джошуа признался, что умоляет Уайлдера провести бой

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Британец рассказал о переговорах с американцем.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что планирует стать абсолютным чемпионом мира в своей категории, однако этому мешает американец Деонтей Уайлдер.

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“Никаких игр, я хочу драться с Уайлдером. Признаюсь, что я уже буквально умоляю его выйти со мной в ринг. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира.

Мне нужен этот поединок, поэтому да, все, что мне остается - это умолять его“, - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа забронировал стадион Уэмбли для боя с Деонтеем Уайлдером.

Отмечалось, что американец хочет провести реванш с Тайсоном Фьюри, поединок которых завершился вничью.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бой
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петенька  (аноним)  17.12.2018, 12:16
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