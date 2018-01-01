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WBO создала новый чемпионский титул

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Теперь боксеры смогут сражаться за титул WBO Global.
Пояс WBO Global
Пояс WBO Global
twitter.com/worldboxingorg

Всемирная боксерская организация (WBO) создала новый пояс чемпиона мира - WBO Global.

Первый, кто завоевал данный титул, стал немец Себастьян Формелла (20-0, 10КО), который выступает в полусредней категории. Он победил в субботу, 15 декабря, намбийца Бетюэля Ушону (36-7-1, 9КО).

Отметим, что WBO пока никак не прокомментировала создание нового титула, а также организация не объяснила принцип, по которому он будет вручаться.

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Среди четырех основных боксерских организациях подобное практиковала лишь WBA, у которой были обычные чемпионы (пояс WBA Regular) и супер-чемпионы (WBA Super). Обладателем второго пояса становился тот, кто провел более одной защиты титула чемпиона мира.

Напомним, что украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко также имеют в своем распоряжении титулы чемпиона мира по версии WBO, а титул WBA, помимо вышеуказанных боксеров, принадлежит еще и Артему Далакяну.

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Теги: бокс, чемпионский пояс, WBO
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