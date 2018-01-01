Сауль Альварес: Сейчас мы насладимся победой, а после решим, что делать дальше

Мексиканец не спешит делать громких заявлений о своей карьере.

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес, который на выходных завоевал титул WBA Regular в суперсреднем весе в поединке с британцем Рокки Филдингом, пока не принял решение в каком весе продолжит карьеру.

"Наш план был поразить его ударами по корпусу. Слава Богу, так оно и сработало, и все прошло хорошо. Я чувствовал, как каждый мой удар по корпусу потрясал его.

Что дальше? Мы не знаем. Прямо сейчас мы насладимся нашей победой, а после этого мы пообщаемся с командой и решим, что делать дальше.

Я хорошо себя чувствую в среднем весе, и для меня это норма. Я всегда иду на жертвы, делая вес, но я все еще хорошо себя чувствую в 72,6 кг.

Бой в Мексике? Это всегда честь для меня, и это наполняет меня чувством гордости. Нам следует обсудить это с командой. Всем спасибо. Спасибо за поддержку и увидимся в следующем году", - заявил Альварес.