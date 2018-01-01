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Хирн отправил Ломаченко предложение о бое с самым крупным гонораром в карьере украинца

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Эдди Хирн сделал выгодное предложение, но все еще не получил ответа.
Эдди Хирн и Василий Ломаченко
Эдди Хирн и Василий Ломаченко
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Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что сделал предложение о бое украинскому чемпиону мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко.

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По словам менеджера, он направил предложение о проведении поединка в США своему коллеге Бобу Аруму, который ведет дела украинца, и предложил очень крупный гонорар.

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"Им нужно воспринимать мои слова всерьез. Я сделал им невероятное предложение, отправил его Бобу Аруму и Эгису Климасу. Сумма моего предложения превышает самый крупный гонорар Ломаченко в два раза. И я предлагаю им бой в США. Правда, я до сих пор не получил ответа.

Но все знают правила - две недели на переговоры, а потом идут промоутерские торги. Будет весьма интересно", - приводит слова Хирна ESPN.

Ранее Эдди Хирн назвал самый прибыльный вариант развития карьеры для Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Боб Арум
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