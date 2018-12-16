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Стивенсон впервые после боя с Гвоздиком вышел из комы

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Канадец наконец-то пришел в себя.
Александр Гвоздик в бою с Адонисом Стивенсоном
Александр Гвоздик в бою с Адонисом Стивенсоном
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон вышел из комы, в которой находился все время после боя с Александром Гвоздиком.

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У кровати спортсмена находилась его возлюбленная Сиси Голд, когда он пришел в себя. Об этом сообщает tvanouvelles.ca.

Напомним, Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

После боя канадца госпитализировали и его ввели в состояние искусственной комы. Также спортсмену сделали серьезную операцию.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, кома, состояние здоровья
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Комментариев (1)
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Ekyvok    16.12.2018, 13:35
Оценка:  +1
Ekyvok
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