Стивенсон впервые после боя с Гвоздиком вышел из комы

Канадец наконец-то пришел в себя.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон вышел из комы, в которой находился все время после боя с Александром Гвоздиком.

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У кровати спортсмена находилась его возлюбленная Сиси Голд, когда он пришел в себя. Об этом сообщает tvanouvelles.ca.

Напомним, Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

После боя канадца госпитализировали и его ввели в состояние искусственной комы. Также спортсмену сделали серьезную операцию.