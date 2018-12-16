Сиренко отправил Насименто в нокаут в третьем раунде

Украинец без проблем справился со своим соперником.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко нокаутировал своего соперника из Бразилии Марсело Насименто в рамках боксерского вечера в КВЦ Парковый в Киеве.

Читай также: Катмен Ломаченко: Люди стали критиковать Васю за то, что он не нокаутировал Педрасу

23-летний украинец в третьем раунде нокаутировал Насименто мощным ударом. Стоит сказать, что Сиренко впервые провел бой на домашней арене.

Отметим, что главным событием вечера был бой Артема Далакяна, в котором он во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе, отправив соперника в технический нокаут в 6-м раунде.

Напомним, в прошлом бою Владиславу Сиренко понадобилось всего 100 секунд, чтобы отправить соперника в нокаут.