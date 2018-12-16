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Сиренко отправил Насименто в нокаут в третьем раунде

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Украинец без проблем справился со своим соперником.
Владислав Сиренко (слева)
Владислав Сиренко (слева)
instagram.com/vladsirenko/

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко нокаутировал своего соперника из Бразилии Марсело Насименто в рамках боксерского вечера в КВЦ Парковый в Киеве.

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23-летний украинец в третьем раунде нокаутировал Насименто мощным ударом. Стоит сказать, что Сиренко впервые провел бой на домашней арене.

Отметим, что главным событием вечера был бой Артема Далакяна, в котором он во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе, отправив соперника в технический нокаут в 6-м раунде.

Напомним, в прошлом бою Владиславу Сиренко понадобилось всего 100 секунд, чтобы отправить соперника в нокаут.

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Теги: бокс, Владислав Сиренко, нокаут
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