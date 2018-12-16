Далакян техническим нокаутом выиграл у Леброна в шестом раунде

Украинец защитил принадлежащий ему титул WBA.

Непобежденный украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян второй раз успешно защитил свой пояс в бою против доминиканца Грегорио Леброна.

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Украинец одержал победу в 6-м раунде, отправив соперника в технический нокаут. Далакян на протяжении поединка четыре раза отправлял соперника на канвас - один раз во втором раунде и трижды - в шестом. Таким образом судья досрочно остановил бой, руководствуясь правилом трех нокдаунов.

Бой прошел в Киеве в КВЦ Парковый в рамках большого вечера бокса Union Boxing Promotions. Отметим, в андеркарте главного поединка вечера сражались еще два украинских проспекта супертяжелого дивизиона - Владислав Сиренко, который нокаутировал бразильца Марсело Насименто, и Александр Захожий, уверенно победивший Иринеу Беата Коста Джуниора.