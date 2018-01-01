Альварес досрочно выиграл у Филдинга и стал чемпионом в новой для себя категории

Сауль Альварес без проблем разобрался с британцем Рокки Филдингом.

Мексиканец Сауль Альварес стал чемпионом мира по версии WBA во втором среднем весе, отобрав титул у британца Рокки Филдинга.

Поединок прошел в Нью-Йорке на Madison Square Garden и стал для Альвареса первым на телевизионной площадке DAZN.

Альварес начал бой без разведки, с явным намерением быстро завершить поединок. В результате уже в первом раунде удар по печени заставил Филдинга присесть на колено – нокдаун. Ситуация повторилась в конце второго раунда. Британцу вновь отсчитали нокдаун после попадания в область печени.

Все завершилось в третьем раунде. Более мощные удары Альвареса заставили британца вновь присесть на колено – сперва от бокового справа в голову, а затем и после удара в печень. Рефери в итоге решил остановить бой.

Для 28-летнего Альвареса это был дебютный поединок в суперсреднем весе. Ранее он становился чемпионом в первом среднем и среднем весе. В сентябре этого года решением большинства судей Сауль Альварес победил в реванше Геннадия Головкина и завладел его поясами WBC и WBA в среднем весе, которые "Канело" все еще удерживает.