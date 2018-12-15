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Альварес намекнул на 3-й поединок с Головкиным

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Мексиканец рассмотрит этот вариант после боя с Филдингом.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что он не против провести еще один поединок с Геннадием Головкиным.

“Не люблю демонстрировать самоуверенность – неважно, фаворит ли я перед боем или нет. У нас с Головкиным было два отличных поединка, может, в 2019-м будет третий. Посмотрим. Сейчас я на 100% сфокусирован на Филдинге. Знаю только то, что я буду драться в мае и сентябре 2019 года. И дам публике невероятные поединки”,- цитирует Сауля The Sun.

Напомним, что в ночь с 15-го на 16-е декабря мексиканец проведет бой за титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA. В случае победы, Альварес завоюет чемпионский титул в 3-й весовой категории.

Ранее Сауль и Рокки Филдинг успешно прошли взвешивание.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Геннадий Головкин
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  15.12.2018, 16:55
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ВоблаВологда
Бог любит троицу. Поколотит опять Гену.
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