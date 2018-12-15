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Глава WBC — о коме Стивенсона: 13 видов спорта опаснее, чем бокс

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Сулейман заявил, что делает все, чтобы его вид спорта стал более безопасным.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Глава WBC Маурисио Сулейман прокомментировал случившееся с Адонисом Стивенсоном после поединка с Александром Гвоздиком. 

"Это явно несчастный случай. Это расстраивает, потому что в последние годы мы делали все, чтобы сделать наш вид спорта более безопасным для боксеров, включая изменения в правилах. 

Да, всегда есть пространство для прогресса, но стоит напомнить, что с точки зрения смертности бокс занимает 14-е место среди видов спорта в мире. 13 видов спорта более опасны, чем бокс", — приводит слова Маурисио Сулеймана Journal de Montreal

Напомним, в ночь на 2 декабря Александр Гвоздик завоевал чемпионский титул по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Адониса Стивенсона в 11 раунде поединка.

После боя канадца госпитализировали - он был в критическом состоянии и его пришлось ввести в искусственную кому

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Теги: Маурисио Сулейман, WBC. Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик
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