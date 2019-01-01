Альварес оказался легче Филдинга перед очным поединком

Бой состоится уже завтра.

Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) и Рокки Филдинг (27-1, 15 КО) прошли официальную церемонию взвешивания перед боем за пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA.

Британец перевесил мексиканца менее, чем на 100 грамм. Кроме того, Филдинг на 10 сантиметров выше Альвареса.

Сауль Альварес - 75,93 кг

Рокки Филдинг - 76,02 кг

Поединок Альварес - Филдинг состоится завтра, 15-го декабря на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

В случае победы Сауль Альварес станет чемпионом мира в трех весовых категориях.