Переключиться на мобильную версию

Леброн едва вложился в рамки дивизиона и перевесил Далакяна

Комментариев: 0
Состоялась официальная церемония взвешивания накануне боя за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе.
Артем Далакян и Грегорио Леброн
Артем Далакян и Грегорио Леброн
Union Boхing Promotion

В Киеве состоялась церемония взвешивания накануне поединка чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (17-0, 12 КО) и претендента на его пояс Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

Доминиканец, перевесивший украинца почти на полкило, едва вложился в лимит.

Артем Далакян - 50,340 кг.
Грегорио Леброн - 50,800 кг.

После взвешивания Далакян сказал, что его подготовка прошла по плану и он полностью готов провести все 12 раундов, но при этом намерен завершить бой досрочно.

Леброн, в свою очередь, поблагодарил Киев за гостеприимство и возможность провести бой за звание чемпиона мира.

Напомним, что бой Далакян - Леброн состоится в субботу, 15 декабря в Киеве в КВЦ “Парковый“. Вечер бокса начнется в 18:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: бокс, Артем Далакян, Грегорио Леброн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.facebook.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь