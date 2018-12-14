Леброн едва вложился в рамки дивизиона и перевесил Далакяна

Состоялась официальная церемония взвешивания накануне боя за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе.

В Киеве состоялась церемония взвешивания накануне поединка чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (17-0, 12 КО) и претендента на его пояс Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

Доминиканец, перевесивший украинца почти на полкило, едва вложился в лимит.

Артем Далакян - 50,340 кг.

Грегорио Леброн - 50,800 кг.

После взвешивания Далакян сказал, что его подготовка прошла по плану и он полностью готов провести все 12 раундов, но при этом намерен завершить бой досрочно.

Леброн, в свою очередь, поблагодарил Киев за гостеприимство и возможность провести бой за звание чемпиона мира.

Напомним, что бой Далакян - Леброн состоится в субботу, 15 декабря в Киеве в КВЦ “Парковый“. Вечер бокса начнется в 18:00 по киевскому времени.