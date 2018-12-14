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Катмен Ломаченко: Люди стали критиковать Васю за то, что он не нокаутировал Педрасу

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Расс Анбер обеспокоен словами скептиков, которые говорят, что Ломаченко не заслуживает быть номером один в p4p.
Расс Анбер и Василий Ломаченко
Расс Анбер и Василий Ломаченко
instagram.com/russanber/

Расс Анбер, канадский катмен Василия Ломаченко (12-1, 9 КО), прокомментировал бой украинца с Хосе Педрасой (25-2, 12 КО).

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“Знаете, больше всего меня беспокоит то, что приходится слушать критику за то, что Ломаченко не отправил Педрасу в нокаут. Но ведь нужно отдать должное Педрасе - он был чемпионом и подготовился как чемпион.

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Педраса был готов минимизировать ущерб и провел великолепный бой. Он дрался умно, было сложно в него попасть и он сделал все, чтобы создать проблемы Ломаченко, и все равно Лома отправил соперника в два нокдауна.

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Ломаченко любит создавать шоу, ему нравится быть любимчиком публики. Он доставил публике удовольствие, шел на риск, иногда пропускал, и нападал в ответ. У него было рассечение в конце первого раунда над левым глазом, но это не сказалось на поединке.

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Кто-то говорит, что Лома не заслуживает быть номером один в pound-for-pound. Я уже 40 лет в боксе и поверьте мне, если я говорю, что этот парень номер один, то так оно и есть. Есть всего несколько аспектов, где кто-то другой близок или превосходит Ломаченко. Это делает его номером один в pound-for-pound, как был когда-то Шугар Рэй Робинсон“, - сказал Анбер в интервью YouTube-каналу Большой Куш.

Напомним, Василий Ломаченко выиграл у Хосе Педрасы единогласным решением судей. Благодаря этой победе украинец впервые в карьере объединил чемпионские пояса.

С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко, а сам украинец отметил, что хочет бой с Майки Гарсией.

Вашему вниманию также все материалы о бое Ломаченко - Педраса:

Статистика ударов
Записки судей
Обзор лучших моментов боя
Видео нокдаунов
Полное видео боя
Фото избитого лица Ломаченко после боя с Педрасой
Реакция соцсетей на победу Ломаченко
Яркие фото боя

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Расс Анбер, Хосе Педраса
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Антибес    14.12.2018, 15:18
Оценка:  0
Антибес
Вася и Саня Усик-лучшие боксёры современности вне зависимости от весовой категории.
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