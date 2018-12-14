Усик рассказал, чем займется после завершения карьеры

Украинский чемпион мечтает сниматься в кино.

Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения боксерской карьеры.

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"Дай Бог еще лет 7-8 побоксировать, а потом хотел бы сниматься в кино. Голливуд? Я еще не владею английским так, как бы хотелось. Учу, но такой ленивый, что просто не могу себе представить, какой я ленивый. Это необходимо на данный момент, как и плавать", – сказал Усик в эфире телеканала 112.

Также Усик рассказал, что Сильвестер Сталлоне предлагал ему сняться в фильме "Крид 2", однако украинец готовился к бою и не смог принять это предложение.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал спортсменом года по версии Sports Illustrated.