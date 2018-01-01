Тренер Гарсии - Ломаченко: Держись подальше от Майки

Роберт Гарсия советует Василию Ломаченко не пытаться устраивать бой с Майки Гарсией.

Роберт Гарсия, тренер американского чемпиона мира Майки Гарсии, прокомментировал победу Василия Ломаченко над Хосе Педрасой, а также поделился мнением о возможном бое украинца с Майки.

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“После боя Ломаченко мнения людей поменялось. Некоторые были уверены, что он талантливый и размажет Майки, однако после боя с Педрасой изменили свое мнение. Я знаю лишь нескольких человек, которые уверены в победе Ломаченко, а остальные считают, что ему нужно держаться от нас подальше.

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Мы должны быть реалистами. Да, он талантлив, но Майки очень силен. Кто следующий для Ломаченко? Точно не Майки. Лома, держись подальше от Майки. Если Ломаченко захочет, то может подняться до 63,5 кг и подраться с Хосе Рамиресом. Думаю, у него также будут проблемы с Теофимо Лопесом.

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Ломаченко отлично активизировался в 11-м раунде, но не сумел “прикончить“ Педрасу. А у Хосе большое сердце, он был в отличной форме и желал победить, но не смог. Однако три раунда он смог выиграть“, - приводит слова Гарсии EsNews.

Напомним, сразу после боя с Педрасой Василий Ломаченко назвал своей главной целью поединок с Майки Гарсией и объединение всех поясов.

Также украинец заявил, что этот бой войдет в историю бокса.