Красотка пятницы: украинская модель, которая блистала во время боя Ломаченко с Педрасой

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию нашу красавицу Татьяну.

Татьяна instagram.com/x3tetyana/

Украинская модель Татьяна – 25-летняя красотка, которая является одной из ринг-герлз промоутерской компании Top Rank.

Татьяна была одной из девушек, которая украсила вечер бокса в Нью-Йорке, в котором украинский чемпион Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, которая болеет за Ломаченко.