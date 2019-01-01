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Красотка пятницы: украинская модель, которая блистала во время боя Ломаченко с Педрасой

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию нашу красавицу Татьяну.

Татьяна
Татьяна
instagram.com/x3tetyana/

Украинская модель Татьяна – 25-летняя красотка, которая является одной из ринг-герлз промоутерской компании Top Rank.

Татьяна была одной из девушек, которая украсила вечер бокса в Нью-Йорке, в котором украинский чемпион Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, которая болеет за Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Красотка пятницы, фото, ринг-герл, модель, украинка
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