Красотка пятницы: украинская модель, которая блистала во время боя Ломаченко с Педрасой
Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию нашу красавицу Татьяну.
Украинская модель Татьяна – 25-летняя красотка, которая является одной из ринг-герлз промоутерской компании Top Rank.
Татьяна была одной из девушек, которая украсила вечер бокса в Нью-Йорке, в котором украинский чемпион Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, которая болеет за Ломаченко.
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