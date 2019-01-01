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Баду Джек: Думаю, Стивенсон проиграл Гвоздику потому, что я его потрепал

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Шведский боксер не против сразиться с Александром Гвоздиком.
Баду Джек
Баду Джек
Getty Images

Боксер из Швеции Баду Джек поделился воспоминаниями о противостоянии с Адонисом Стивенсоном, который завершился вничью, а также отметил, что украинец Александр Гвоздик не выглядел уверенным в бою с канадцем.

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“На все в мире существует своя причина. Сейчас я думаю о будущем, но разочарован результатом боя со Стивенсоном. Большинство людей уверено в том, что я заслужил победу. Все случается по какой-то причине, и мне следует поздравить Гвоздика с победой.

Возможно, Адонис именно потому и проиграл, что я сильно его потрепал. У меня нет нокаутирующего удара, как у других, но Джеймс Дигейл не даст соврать, посмотрите, как он выглядел после боя со мной.

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Бой с Гвоздиком? Все возможно. Я бы смог отправить Стивенсона в нокаут, если бы он дрался со мной так же, как с Александром. На этом уровне легких боев не бывает, но я верю, что смогу победить.

Начало боя Гвоздика с Адонисом меня не впечатлило, но концовка выдалась захватывающей. Гвоздик гнул свою линию, поймал соперника и отправил в нокаут. Но это был не тот Стивенсон, который вышел в ринг со мной. Думаю, он сдал позиции после нашего поединка.

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Стивенсон прошел 11 раундов, хорошо двигался и работал джебом, а Гвоздик в начале боя выглядел как любитель, но сумел собраться и разбить Стивенсона“, - приводит слова Джека BoxingScene

Напомним, Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Вашему вниманию также видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон, Баду Джек
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