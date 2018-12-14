Хирн заявил, что Кличко вернется в ринг

Владимир Кличко может провести реванш с Энтони Джошуа.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Энтони Джошуа, назвал вероятных соперников чемпиона мира в супертяжелом весе и также заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться в ринг.

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"В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Уайлдером, однако также это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Уайт – Чисора. Также это может быть Александр Усик, или Джаррелл Миллер. Все в игре.

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Реванш с Кличко? Может быть. Владимир хочет вернуться в ринг. Думаю, что он написал Энтони: "Я хочу вернуться. Чувствую, что сейчас могу побить всех в дивизионе", - приводит слова Хирна Talksport.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа забронировал Уэмбли для боя с Уайлдером, однако может сразиться и с Тайсоном Фьюри.

Отметим, что ранее Хирн заявил, что бой с Александром Усиком вряд ли состоится в 2019 году.