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Джошуа забронировал Уэмбли для боя с Уайлдером

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Британец рассчитывает сразиться с Деонтеем Уайлдером 13-го апреля 2019 года.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
instagram.com/anthony_joshua/

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, но поединок с американцем ему более интересен, так как Деонтей владеет поясом WBC.

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"Уайлдер сказал, что я не буду с ним драться. Но я собираюсь это сделать 13-го апреля в Лондоне. Не знаю, как правильно донести свою мысль. Ему интересен Тайсон Фьюри? Но ведь у него нет мировых титулов.

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Я не могу их контролировать и то, что они говорят, но я могу контролировать свои действия. Я забронировал Уэмбли, провел переговоры и хочу, чтобы все знали: я собираюсь биться 13-го апреля с любым из этих парней, но особенно - с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером", – сказал Джошуа в интервью First Take.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может увести соперника у Александра Усика.

Также отмечалось, что британцу не интересен бой с украинским чемпионом.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Уэмбли, Лондон, бой
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Комментариев (1)
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Peyot    14.12.2018, 12:25
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Peyot
фьюри как и вовка кличко боец так себе а вот Уайлдер - это боец и Джошуа... До Виталика они не дотянут оба но крутые парни без базара!
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