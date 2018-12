Джошуа забронировал Уэмбли для боя с Уайлдером

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа заявил, что хочет провести бой с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, но поединок с американцем ему более интересен, так как Деонтей владеет поясом WBC.

"Уайлдер сказал, что я не буду с ним драться. Но я собираюсь это сделать 13-го апреля в Лондоне. Не знаю, как правильно донести свою мысль. Ему интересен Тайсон Фьюри? Но ведь у него нет мировых титулов.

Я не могу их контролировать и то, что они говорят, но я могу контролировать свои действия. Я забронировал Уэмбли, провел переговоры и хочу, чтобы все знали: я собираюсь биться 13-го апреля с любым из этих парней, но особенно - с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером", – сказал Джошуа в интервью First Take.

