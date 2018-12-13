Ломаченко: Бой с Майки Гарсией войдет в историю бокса

Украинец хочет сразиться с непобежденным американцем.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассчитывает, что его следующим соперником станет американский боксер Майки Гарсия.

“Я очень хочу бой с Гарсией. Считаю, что этот поединок войдет в историю бокса. Возможно, в следующем году мы сможем это организовать.

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Вернется ли он в мой вес ради боя? Не знаю, нужно обсуждать с ним. Но я хочу, чтобы моим следующим соперником был Майки, думаю, и он этого хочет“, - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Ранее Василий Ломаченко говорил о желании провести бой с Джервонтой Дэвисом, потому что тот “много говорит“.

Отметим, что британский промоутер Эдди Хирн назвал самый прибыльный вариант боя для украинца.