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Ломаченко: Бой с Майки Гарсией войдет в историю бокса

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Украинец хочет сразиться с непобежденным американцем.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассчитывает, что его следующим соперником станет американский боксер Майки Гарсия.

“Я очень хочу бой с Гарсией. Считаю, что этот поединок войдет в историю бокса. Возможно, в следующем году мы сможем это организовать.

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Вернется ли он в мой вес ради боя? Не знаю, нужно обсуждать с ним. Но я хочу, чтобы моим следующим соперником был Майки, думаю, и он этого хочет“, - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Ранее Василий Ломаченко говорил о желании провести бой с Джервонтой Дэвисом, потому что тот “много говорит“.

Отметим, что британский промоутер Эдди Хирн назвал самый прибыльный вариант боя для украинца.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия
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Комментариев (1)
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Boxerogos    13.12.2018, 22:20
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Boxerogos
Вася,Гарсия-перец из другой лиги.Оно тебе надо?
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