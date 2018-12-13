Хирн назвал прибыльный вариант развития карьеры для Ломаченко

Промоутер считает, что нашему чемпиону необходимо провести бой с Энтони Кроллой.

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн высказал свое мнение относительно дальнейшей карьеры чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

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“Бой за титул IBF между Ричардом Комми и Исой Чаниевым состоится не раньше февраля-марта будущего года. Думаю, что Ломаченко захочет боксировать где-то в марте, поэтому вначале ему нужно сразиться с Кроллой, а потом уже с победителем встречи Комми-Чаниев.

Уверен, что Ломаченко захочет этот бой, ведь он будет уверен, что выиграет у Кроллы и заработает самый большой гонорар в карьере. Вероятно, бой будет в Америке, ведь именно оттуда мы получаем основную часть денег, с американского ТВ. Хотел бы провести этот поединок в Нью-Йорке.

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Этот бой напоминает мне противостояние Канело против Рокки Филдинга. Все будут говорить, что у Кроллы нет шансов, что он - андердог, но от такого поединка не отказываются, ведь за него можно получить деньги, которые могут изменить твою жизнь", - приводит слова Хирна Fightnews.

Ранее Василий Ломаченко назвал двух потенциальных соперников на следующий год, а промоутер назвал дату следующего боя украинца.

Отмечалось, что украинец планирует провести минимум три поединка в 2019 году.