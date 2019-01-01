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Усик признан боксером года по версии Sports Illustrated

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Украинский боксер cтал лучшим в 2018 году.
Александр Усик
Александр Усик
www.standard.co.uk

Авторитетное американское издание Sports Illustrated признало абсолютного чемпион мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) лучшим боксером 2018 года.

Напомним, в 2018 году Усик объединил титулы WBC, WBO, WBA (Super), IBF в тяжелом весе, выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и завоевал пояс журнала The Ring.

Украинский боксер - единственный абсолютный чемпион мира по боксу на данный момент.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Источник: www.si.com

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