Усик признан боксером года по версии Sports Illustrated

Авторитетное американское издание Sports Illustrated признало абсолютного чемпион мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) лучшим боксером 2018 года.

Who is @SINow’s Fighter of the Year? @SIChrisMannix explains why no one had a better 2018 than Oleksandr Usyk https://t.co/d2T4w7UUMo pic.twitter.com/zyLVC1dRXu