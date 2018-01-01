Уорд: Беллью врезался в стену в виде Усика

Американец высоко оценил мастерство Александра Усика.

Американский экс-чемпион мира в тяжелом весе Андре Уорд назвал Александра Усика "стеной", против которой Тони Беллью не сумел ничего сделать.

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"Усик - отличный боксер. Беллью врезался в стену, встретился с тем, против кого он ничего не мог сделать. Когда ты поднимаешь в дивизион выше, то вернуться обратно уже невозможно.

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Одно дело, если вы растолстели и набрали лишний вес, но если вы выступили в супертяжелой категории, провели 2-3 тренировочных лагеря, то скинуть вес уже не получится", - приводит слова Уорда FightHype.

Напомним, именитый Андре Уорд признался, что мало знает об Александре Усике, однако менеджер экс-чемпиона заявил, что американец может вернуться в ринг ради боя с украинцем.

Отмечалось, что Усик готов сразиться с Уордом.