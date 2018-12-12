Ломаченко хочет провести бой с "парнем, который много говорит"

Украинец готов сразиться с Джервонтой Дэвисом.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о том, с кем хотел бы провести бои в 2019 году.

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"В 2019 году моя цель - объединить все пояса в легком весе и сразиться с парнями, которые слишком много говорят. Сейчас я имею ввиду не Теофимо Лопеса, а говорю о Джервонте Дэвисе. Посмотрим, как это может произойти - в легком весе или мне придется опуститься в полулегкий, не имеет значения.

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Также возможен бой с чемпионом мира по версии WBC в полулегком весе Мигелем Берчельтом, который заявил о желании подняться в легкий вес. Меня интересуют большие поединки, и вес в этом вопросе - второстепенный", - цитирует Ломаченко BoxingTalk.

Ранее сообщалось, когда Василий Ломаченко проведет следующий бой.

Отмечалось, что в 2019 году украинец планирует провести минимум три поединка.

Напомним, Джервонта Дэвис заявил, что не считает Ломаченко лучшим боксером в мире.