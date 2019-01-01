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Бивол: Я буду рад сразиться с Гвоздиком, но пока рано об этом говорить

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Дмитрий Бивол не против провести объединительный бой с Александром Гвоздиком.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Boxing Scene

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что готов провести бой с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком.

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"Александр - хороший парень, и он отлично показал себя в поединке против Стивенсона, поздравляю его с этим. Поздравляю всю Украину с тем, что у них появился еще один чемпион. Во второй половине боя я предполагал, что Гвоздик победит, он был более выносливым.

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Он выглядел просто великолепно, хорошо работал и завоевал победу. Я рад принять вызов и сразиться с ним, но сейчас об этом рано говорить. Я чувствую, что готов объединить пояса и сразиться с другим чемпионом", - приводит слова Бивола BoxingScene.

Напомним, Александр Гвоздик одолел Адониса Стивенсона, отправив соперника в нокаут в 11-м раунде, и стал 12-м чемпионом мира по боксу из Украины.

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Теги: бокс, Дмитрий Бивол, Александр Гвоздик
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